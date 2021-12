Milan-Salernitana, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma a 'San Siro' alle ore 15:00. News e cronaca

Stefano Pioli ha presentato ieri in conferenza stampa Milan-Salernitana, partita in programma oggi alle ore 15:00 a 'San Siro'

Pietro Pellegri partirà titolare oggi pomeriggio a 'San Siro' per Milan-Salernitana. Stefano Pioli gli chiede i gol per la vetta in classifica