Milan-Atalanta, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022: tutte le news di avvicinamento alla partita di 'San Siro'

Alle ore 18:00 c'è Milan-Atalanta allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a ' San Siro', dove nel pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Restate con noi per seguire il live testuale della gara dei rossoneri di Stefano Pioli. Nel frattempo, ecco tutte le news, minuto per minuto, di avvicinamento all'importante match contro gli orobici di Gian Piero Gasperini. Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione