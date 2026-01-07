calciomercato

Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors: un rinnovo a un passo | LIVE

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri
Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.

Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!

Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

9:22

IL MILAN VUOLE IL RINNOVO DI LEAO 

Il Milan a lavoro anche per il rinnovo di Rafael Leao. Il club vuole gratificare le prestazioni dell'attaccante portoghese in questa stagione. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'

9:01

A UN PASSO IL RINNOVO DI TOMORI 

Il Milan lavora al rinnovo di contratto di un altro titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Fikayo Tomori. Ecco tutti i dettagli dal giornalista Nicolò Schira

8:45

IL PUNTO DI MORETTO SU VLAHOVIC 

Calciomercato Milan, di ieri sera la bomba sul possibile accordo tra i rossoneri e Dusan Vlahovic per il futuro. Ecco il punto di Matteo Moretto da 'YouTube'.

7:56

OCCHIO ALLA GRANDE OCCASIONE 

Calciomercato Milan, Tare e la dirigenza rossonera potrebbero essere alla ricerca di occasioni importanti per rinforzare la rosa di Allegri. Eccone una

Le notizie sul mercato del Milan del 7 gennaio 2026.

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).

CESSIONI: nessuna.

OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).

