Milan, occhi molto attenti su Norton-Cuffy: può essere il vice Saelemaekers. Ecco il costo

Calciomercato Milan, Norton-Cuffy potrebbe essere un osservato speciale della partita di questa sera contro il Genoa. Il laterale piace ai rossoneri. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Domani sera contro il Genoa, la dirigenza del Milan potrebbe avere un occhio di riguardo per Brooke Norton-Cuffy. Lo rivela 'La Gazzetta dello Sport' che parla di un interesse per il laterale inglese, classe 2004 del Grifone. Molto probabilmente ci sarà una sfida diretta sulle fasce con il giovane Bartesaghi. Come ricorda il quotidiano, Norton-Cuffy è arrivato in Liguria nell’agosto del 2024 a titolo definitivo dall’Arsenal per circa due milioni di euro più bonus.

La prima ad accorgersi del potenziale di Norton-Cuffy, si legge, sarebbe stata la Juventus, probabilmente dopo la gara di Genova in cui l’inglese ha messo in difficoltà Yildiz. I bianconeri avrebbero già sondato con il Genoa la possibilità di acquistarlo a gennaio, ma il Grifone potrebbe cederlo solo a fine stagione.

In quel caso, si legge, potrebbe entrare in gioco anche il Milan, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League: Norton-Cuffy verrebbe visto come un vice Saelemaekers più pronto di Athekame. Concorrenza della Juventus e di club inglesi, con il costo che potrebbe essere di circa 15-20 milioni di euro.

