Domani sera contro il Genoa , la dirigenza del Milan potrebbe avere un occhio di riguardo per Brooke Norton-Cuffy . Lo rivela 'La Gazzetta dello Sport' che parla di un interesse per il laterale inglese, classe 2004 del Grifone. Molto probabilmente ci sarà una sfida diretta sulle fasce con il giovane Bartesaghi. Come ricorda il quotidiano, Norton-Cuffy è arrivato in Liguria nell’agosto del 2024 a titolo definitivo dall’Arsenal per circa due milioni di euro più bonus.

La prima ad accorgersi del potenziale di Norton-Cuffy, si legge, sarebbe stata la Juventus, probabilmente dopo la gara di Genova in cui l’inglese ha messo in difficoltà Yildiz. I bianconeri avrebbero già sondato con il Genoa la possibilità di acquistarlo a gennaio, ma il Grifone potrebbe cederlo solo a fine stagione.