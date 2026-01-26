Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
calciomercato
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in quest'ultima settimana di calciomercato invernale. Ecco chi potrebbe arrivare
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito), Matteo Duțu (d, Dinamo Bucarest - un milione).
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito), Faik Sakar (c, RB Lipsia - svincolato), Caleb Okoli (d, Leicester City - prestito).
© RIPRODUZIONE RISERVATA