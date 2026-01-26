In estate sarebbe dovuto andare in prestito al Losanna, in Svizzera, ma la sua partenza non si è poi concretizzata. In stagione, infine, Vos non ha ancora avuto modo di giocare in Serie D con il Milan Futuro per via di un infortunio al ginocchio dal quale si è ripreso da qualche settimana.
Per Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, c'è la concreta possibilità - ora - che il giocatore lasci i rossoneri a titolo temporaneo per poter giocare con maggiore continuità. L'Avellino, infatti, società che milita nel campionato di Serie B, ha mostrato interesse per ingaggiare Vos in prestito per sei mesi, fino al prossimo 30 giugno. L'operazione, stavolta, andrà a buon fine?
Sarebbe importante, tanto per il ragazzo quanto per il club, testare le reali abilità di Vos in un campionato ostico come quello cadetto, in una buona squadra come quella biancoverde, al fine di capire se il giocatore possa essere un elemento davvero valido sul quale puntare in un prossimo futuro.
