Giunto al Milan un anno e mezzo fa dall'Ajax, il giovane centrocampista olandese Silvano Vos non ha mai trovato spazio in Prima Squadra: via in questo calciomercato? È possibile, almeno stando a quanto scritto sui social dall'esperto Nicolò Schira

Daniele Triolo Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 11:34)

Nel calciomercato estivo 2024 il Milan ha prelevato dall'Ajax, per 2,75 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il centrocampista olandese Silvano Vos. Classe 2005, di lui si parlava un gran bene. Invece, in questi 18 mesi in Italia, il ragazzo si è praticamente eclissato.