Calciomercato Milan, cessione in prestito per Vos? Ecco chi vuole l’ex Ajax

Giunto al Milan un anno e mezzo fa dall'Ajax, il giovane centrocampista olandese Silvano Vos non ha mai trovato spazio in Prima Squadra: via in questo calciomercato? È possibile, almeno stando a quanto scritto sui social dall'esperto Nicolò Schira
Nel calciomercato estivo 2024 il Milan ha prelevato dall'Ajax, per 2,75 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il centrocampista olandese Silvano Vos. Classe 2005, di lui si parlava un gran bene. Invece, in questi 18 mesi in Italia, il ragazzo si è praticamente eclissato.

Calciomercato Milan, c'è un club cadetto sulle tracce di Vos

Appena 15 partite, l'anno passato, nel Milan Futuro di Daniele Bonera prima e Massimo Oddo poi, tra campionato di Serie C (13) e Coppa Italia di categoria (2), per un totale di 933' sul terreno di gioco senza mai brillare. Il tanto agognato salto in Prima Squadra, quindi, non è avvenuto.

In estate sarebbe dovuto andare in prestito al Losanna, in Svizzera, ma la sua partenza non si è poi concretizzata. In stagione, infine, Vos non ha ancora avuto modo di giocare in Serie D con il Milan Futuro per via di un infortunio al ginocchio dal quale si è ripreso da qualche settimana.

Per Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, c'è la concreta possibilità - ora - che il giocatore lasci i rossoneri a titolo temporaneo per poter giocare con maggiore continuità. L'Avellino, infatti, società che milita nel campionato di Serie B, ha mostrato interesse per ingaggiare Vos in prestito per sei mesi, fino al prossimo 30 giugno. L'operazione, stavolta, andrà a buon fine?

Moviola Roma-Milan, promosso l'arbitro Colombo: sul fallo da rigore di Bartesaghi ...

Sarebbe importante, tanto per il ragazzo quanto per il club, testare le reali abilità di Vos in un campionato ostico come quello cadetto, in una buona squadra come quella biancoverde, al fine di capire se il giocatore possa essere un elemento davvero valido sul quale puntare in un prossimo futuro.

