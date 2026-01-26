Pianeta Milan
Gila, il Milan vuole anticipare tutti: contatti tra Lotito e Furlani. Ecco le cifre

Calciomercato Milan, continuano le voci intorno a Mario Gila difensore centrale che piacerebbe molto ai rossoneri. Ecco le ultime novità dal pezzo di Calciomercato.com
Uno dei profili più accostati al Milan per rinforzare la difesa è quello di Mario Gila, centrale della Lazio. Secondo Calciomercato.com lo spagnolo piacerebbe a Tare e a tutta la società Milan. Secondo il sito, il primo contatto tra Igli Tare e il rappresentante di Gila Alejandro Camano sarebbe andato in scena a metà dicembre. Il Milan avrebbe provato un approccio per averlo già in questa sessione di calciomercato, ma dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos la Lazio non vorrebbe privarsi di un altro big, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e un rinnovo che sembra distante. Se ne parla quindi per l'estate.

Ci sarebbero ancora contatti tra Lotito e Furlani con il Milan che vorrebbe anticipare tutta la concorrenza per Gila. Secondo Calciomercato.com, la base d'asta sarebbe di circa 20 milioni di euro, il Milan vorrebbe scendere a 15 milioni di euro. Al momento la trattativa sarebbe ancora in fase iniziale con il Diavolo che vorrebbe chiudere con la Lazio e poi trovare l'accordo con Gila.

