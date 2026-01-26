Uno dei profili più accostati al Milan per rinforzare la difesa è quello di Mario Gila, centrale della Lazio. Secondo Calciomercato.com lo spagnolo piacerebbe a Tare e a tutta la società Milan. Secondo il sito, il primo contatto tra Igli Tare e il rappresentante di Gila Alejandro Camano sarebbe andato in scena a metà dicembre. Il Milan avrebbe provato un approccio per averlo già in questa sessione di calciomercato, ma dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos la Lazio non vorrebbe privarsi di un altro big, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e un rinnovo che sembra distante. Se ne parla quindi per l'estate.