Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente il 2 gennaio , e quindi è ora in pieno svolgimento, la sessione invernale di calciomercato : il Milan - che ha esonerato Paulo Fonseca a fine 2024 per affidarsi alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição - dovrà esserne protagonista. L'organico, infatti, ha bisogno di essere rivisitato, potenziato e corretto in corsa con alcuni innesti importanti.

OBIETTIVI: Reda Belahyane (c, Hellas Verona - 10 milioni); Cristiano Biraghi (d, Fiorentina - un milione); Warren Bondo (c, Monza - 10 milioni); Daniel Bragança (c, Sporting Lisbona - 15 milioni); Dominic Calvert-Lewin (a, Everton - 22 milioni); Federico Chiesa (a, Liverpool - prestito); Danilo Luiz (d, Juventus - un milione); Habib Diarra (c, Strasburgo - 30 milioni); Morten Frendrup (c, Genoa - 25 milioni); Cristhian Mosquera (d, Valencia - 30 milioni); Cyril Ngonge (a, Napoli - prestito); Dani Olmo (c, Barcellona - svincolato); Fabiano Parisi (d, Fiorentina - 7 milioni); Alexandre Pato (a, svincolato); Pepê (a, Porto - 27 milioni); Marcus Rashford (a, Manchester United - prestito); Giovanni Reyna (c, Borussia Dortmund - 15 milioni); Samuele Ricci (c, Torino - 40 milioni); António Silva (d, Benfica - 45 milioni); Francisco Trincão (a, Sporting Lisbona - 25 milioni); Kieran Trippier (d, Newcastle - un milione), Kyle Walker (d, Manchester City - svincolato).