'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato invernale, ha ricordato come il Barcellona sia sceso con forza in campo per prendere l'attaccante inglese Marcus Rashford: i rossoneri, a questo punto, potrebbero decidere di battere altre strade per l'attacco e di puntare, invece, sul suo connazionale Kyle Walker per la difesa.