Il 'CorSera' ha aggiunto come il Milan, ieri, attendesse una risposta definitiva dopo il vertice tra l'entourage di Rashford e il Manchester United: al contrario, i rossoneri hanno dovuto registrare un rallentamento . I catalani si sono inseriti, con prepotenza, nella corsa al giocatore. E sono determinati a fargli posto in rosa cedendo Ansu Fati .

I catalani puntano a liberargli spazio cedendo Ansu Fati

Così Rashford ha chiesto tempo al Milan, evitando di prendere una decisione immediata. Da capire, ora, quale evoluzione prenderà avrà questa vicenda. Il Diavolo aspetterà l'attaccante inglese, o virerà su alternative in attacco e metterà sotto contratto Kyle Walker, in uscita dal Manchester City, per la difesa? Saranno giorni di fuoco.