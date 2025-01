Secondo la 'BILD', infatti, il Borussia Dortmund - che vanta ottimi rapporti con il Manchester United dopo l'affare Jadon Sancho del calciomercato di gennaio 2024 - sarebbe pronto a scendere prepotentemente in campo per Rashford. Forte, anche, dei soldi ( 35 milioni di euro) incassati dall' Aston Villa per la cessione di Donyell Malen . E grazie anche al fatto di aver liberato uno spazio in organico proprio con la cessione dell'esterno offensivo olandese.

Per il 'Sun', in Inghilterra, invece, è il Napoli il club italiano che può entrare in competizione con il Milan per Rashford. Il quale avrebbe in Antonio Conte, allenatore dei partenopei, un grande estimatore. Oltre che tanti soldi e un vuoto nella rosa da colmare, in quella posizione, in virtù dell'imminente cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro più bonus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il piano dei rossoneri per Rashford >>>