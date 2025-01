Calciomercato Milan, ecco il piano dei rossoneri per Rashford

La proposta è sul piatto: dei 7 milioni di euro di stipendio previsti per i prossimi sei mesi dal contratto con il Manchester United, il Milan gliene potrebbe garantire poco meno della metà . Al resto, nel caso, dovrebbe provvedere il club britannico. Conceição ha già posto da tempo il suo apprezzamento per il classe 1997. Nonostante i dubbi tattici, sarebbe pronto a sfruttarne al meglio le sue qualità tecniche e a limare i difetti caratteriali.

Nel caso in cui non si arrivasse all'ok con Rashford, il Milan proverebbe ad affondare il colpo con Kyle Walker, in uscita a costo zero dal Manchester City. Rinforzerebbe, così, la difesa e punterebbe su altri profili per il reparto avanzato.