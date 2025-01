Calciomercato Milan - Torna in corsa Reyna per l'attacco

Classe 2002, nato a Sunderland (Inghilterra) e figlio dell'ex calciatore Claudio Reyna, il centrocampista di nazionalità statunitense ma in possesso anche del passaporto portoghese (quindi tesserabile come comunitario), è in uscita dal Borussia Dortmund. Milita in giallonero dal 2020, eccezion fatta per la seconda parte della scorsa stagione, in cui ha giocato in prestito nella fila del Nottingham Forest.