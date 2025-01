Milan su Giovanni Reyna: incontro a Düsseldorf per valutare il talento del Dortmund

Secondo quanto detto da Patrick Berger, mercoledì sera a Düsseldorf si è tenuto un incontro con i dirigenti del Milan per Giovanni Reyna

Secondo quanto riportato da Patrick Berger sul suo profilo X, mercoledì sera a Düsseldorf si è tenuto un incontro tra i dirigenti del Milan e i rappresentanti di Giovanni Reyna, giovane attaccante del Borussia Dortmund. Il club rossonero ha messo nel mirino il 22enne statunitense, che molti considerano uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico internazionale. Nonostante l’interesse concreto mostrato dal Club di Via Aldo Rossi, al momento i due club non hanno ancora avviato contatti ufficiali per discutere un possibile trasferimento, ma hanno avuto soltanto un incontro conoscitivo.