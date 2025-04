Zazzaroni: 'Conte? Mai cercato da Juventus e Milan. Conceicao...'

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato del futuro di Antonio Conte, per molti un candidato per essere il nuovo allenatore del Milan. Ecco il parere a 'Pressing'

"E' più facile che si fermi un anno che vada da un'altra". Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato del futuro di Antonio Conte, per molti un candidato per essere il nuovo allenatore del Milan. Ecco il parere a 'Pressing': "Per rendere Conte dev'essere questo si auto carica. Tutti parlano di Juventus e Milan, signori non l'hanno mai cercato, ha due anni di contratto con il Napoli di De Laurentiis. Oggi come oggi può anche rimanere, dipende anche da De Laurentiis".