Allenatore Milan, Zazzaroni rivela: 'Fabregas ha già detto...'

Il Milan ha vinto contro l' Udinese con una buonissima prestazione, forse la migliore in campionato per Sergio Conceicao . Nonostante questo, il Diavolo è ancora al nono posto lontano ben 8 punti dalla Juventus quarta. Ormai il sogno Champions League sembra sempre più lontano. Ivan Zazzaroni, giornalista che spesso parla dei rossoneri, è stato ospite a 'Pressing' programma di 'Mediaset'. L'opinionista ha parlato del futuro allenatore del Milan e anche del direttore sportivo. Ecco il suo pensiero.

Allenatore Milan, Zazzaroni: "Deciderà il direttore sportivo". Poi la rivelazione su Fabregas

"Allenatore Milan? Vedo che non hanno ancora il direttore sportivo, poi deciderà lui. Fabregas ha già detto di no, come ha detto di no alla Roma. Si parla dei soliti, ma non ne parlano loro". Questo il pensiero di Zazzaroni sul possibile nuovo allenatore rossonero. Vedremo, dopo la nomina del direttore sportivo, quali saranno i piani della dirigenza rossonera per il futuro della panchina.