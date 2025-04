Allenatore Milan, Fabregas apprezzato: ecco perché. Occhio al...

Il Milan potrebbe pensare già al futuro. Il club starebbe continuando la ricerca per il nuovo direttore sportivo dopo la frenata per Fabio Paratici. E poi? Molto probabile che Sergio Conceicao lasci al termine della stagione, per questo si dovrà cercare un nuovo allenatore . Il profilo sembrerebbe essere quello di un italiano con esperienza in Serie A, ma ci sarebbe anche l'opzione Cesc Fabregas , attuale allenatore del Como. Ecco le ultime novità.

Allenatore Milan, Fabregas: futuro svelato? Per il futuro dei rossoneri...

Il Milan, come riporta Calciomercato.com, apprezzerebbe metodi e cultura calcistica del giovane allenatore, convinto che sia destinato a una grande carriera. Difficilmente, però, sarà un'opzione per la prossima stagione, più probabile in futuro. Ci sarebbe il forte e concreto interesse del Lipsia alla ricerca del successore di Marco Rose. Il Como, dal canto suo, potrebbe richiedere un indennizzo per liberare Fabregas. Il Lispia potrebbe essere una pista molto concreta per lo spagnolo. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez brilla: la mossa di Conceicao e i segnali per il futuro>>>