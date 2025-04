Milan, Conceicao e il retroscena sulla difesa a tre: aveva pensato di...

Sergio Conceicao , come rivela 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe pensato alla difesa a tre anche per Napoli-Milan . Non una soluzione studiata e adottata in fretta e in furia. Serviva il tempo e l'allenamento sul campo per trasmettere le idee a una squadra e a dei giocatori che hanno giocato praticamente sempre con la difesa a 4 col Milan. Con il 3-4-3 contro l'Udinese, Conceicao ha dato più compattezza alla squadra perché i tre dietro hanno permesso a Theo Hernandez e Leao di pensare all'attacco con le spalle coperte.

Milan, Conceicao: la difesa a tre maschera le lacune dei singoli. Poi un retroscena

Come ricorda la rosea, il Milan non è stato costruito per la difesa a tre, ma questa potrebbe coprire i difetti dei rossoneri, visto che in rosa ci sono esterni molto più votati all'attacco, ma anche centrocampisti: Fofana non è “solo” un mediano di corsa, Reijnders ha propensioni offensive. Il nuovo sistema tattico maschera alcune lacune dei singoli. Vedremo se Sergio Conceicao punterà ancora su questo modulo, a partire da Milan-Atalanta di domenica prossima. LEGGI ANCHE: Milan, quale destino per Gimenez? In attacco brilla un altro tipo di attaccante>>>