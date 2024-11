Calciomercato Milan – Leao chiede la cessione? E’ deluso: i dettagli

Monza-Milan , i rossoneri di Paulo Fonseca , allo 'U-Power Stadium', dovranno per forza di cosa vincere per risollevare la squadra dopo il KO contro il Napoli . Il portoghese continua con le sue scelte forti e dovrebbe lasciare di nuovo Rafael Leao in panchina, con Okafor che dovrebbe partire titolare dal primo minuto.

Milan, Leao è un caso: potrebbe prendere una decisione drastica. I dettagli

È scoppiato il caso Rafael Leao. Così apre 'Il Corriere dello Sport'. L'attaccante portoghese dovrebbe di nuovo partire dalla panchina anche contro in Monza-Milan. Esclusione per scelta tecnica, che somiglia molto, si legge, a una scelta punitiva: alla base ci sarebbe infatti un rapporto complicato con Fonseca. L'allenatore rossonero vorrebbe un aiuto in più di Rafa per la squadra. Fonseca sta cercando le maniere forti, ma potrebbe rischiare molto. Leao, infatti, non sarebbe contento e si starebbe deprimendo sempre di più. Voci di corridoio riferiscono di un Rafa deluso dal trattamento ricevuto in queste settimane al punto di chiedere ai propri agenti di cominciare ad esplorare altre destinazioni. Secondo il quotidiano, Leao potrebbe chiedere di essere ceduto se le cose dovessero continuare così. Potrebbe essere una soluzione drastica ed estrema. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni: Fonseca deciso. Ritorni ed esclusioni eccellenti