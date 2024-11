Eranio: “Ibrahimovic? Non si nasce dirigenti. Deve aiutare di più Fonseca”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Eranio ha parlato del Milan e, in particolar modo, del lavoro di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic? Quando si cambia, serve sempre di imparare il mestiere. Uno non nasce dirigente, serve un percorso per imparare. E' normale che diventa difficile in certe situazioni, ma serve aiutare l'allenatore in alcune scelte o sostenerlo".