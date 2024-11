Per quanto riguarda il difensore inglese, Pavlovic e Thiaw garantiscono un tipo diverso di difesa: più fisica e meno veloce. Fonseca potrebbe anche scegliere in base all'avversario: ha proposto questa coppia contro Lukaku, molto fisico e potrebbe riproporla contro Djuric, attaccante del Monza molto bravo di testa. Per Leao potrebbe valere la stessa cosa: con il Napoli Okafor garantiva aiuto difensivo a Terracciano contro Politano, cosa che spesso il portoghese non fa. Poi martedì c'è la Champions League: contro il Real Madrid, sia Tomori che Leao potrebbero tornare titolari e in piena forma per una gara molto importante e storica. Basta poco sia al difensore che a Rafa per riprendersi la titolarità: una chiusura, un gol, un assist.