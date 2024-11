"Abbiamo un ritorno di giocatori molto importanti. Anche chi ha giocato con il Napoli ha dimostrato quanto può essere importante . Per me è una cosa molto positiva: avere la possibilità di scegliere con chi giocare. Per me è più difficile scegliere, ma per la squadra è positivo ".

Sulla difesa e il concetto di squadra

"Per me è importante vedere come gioca la squadra. Io vedo che si sta giocando come squadra vera, con e senza palla. E' vero che dobbiamo migliorare in difesa. Abbiamo lasciato al Napoli, che non sbaglia, di avere opportunità. Ma siamo in crescita anche sotto quell'aspetto, questo è per me l'aspetto più importante. Per questo ho fiducia nel futuro".