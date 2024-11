Allenamento a Milanello: rifinitura in vista di Monza-Milan

La sessione è poi continuata con esercitazioni tecniche, focalizzandosi sul mantenimento del possesso e sulla circolazione della palla, elementi cruciali per il gioco del Milan . Infine, i rossoneri hanno svolto una consueta partitella su campo ridotto, un ottimo modo per mettere in pratica quanto appreso durante l'allenamento e affinare la sintonia tra i giocatori.

Con l'approccio giusto e una preparazione meticolosa, il Milan punta a scendere in campo con determinazione per conquistare i tre punti contro il Monza e proseguire la sua corsa in campionato. I tifosi sono in attesa di vedere i propri beniamini all'opera, sperando in una prestazione convincente e in un risultato positivo.