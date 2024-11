CALCIOMERCATO MILAN

La sconfitta contro il Napoli è già (purtroppo) in archivio, la trasferta di Monza è già alle porte: ma, intanto, in casa Milan si butta sempre un occhio a quello che può offrire il calciomercato. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con la supervisione del Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović, si stanno infatti rendendo conto di come la rosa costruita per l'allenatore Paulo Fonseca in estate non sia poi così completa e competitiva. In alcune posizioni serve un upgrade di livello. Tra gennaio e giugno 2025 ci lavoreranno su.