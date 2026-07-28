Chi si aspettava un'estate di grandi investimenti a raffica in casa Milan, guardando solo ai colpi già chiusi, dovrà probabilmente rivedere le proprie aspettative. Con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, considerati le due priorità assolute per Ruben Amorim, il Club rossonero ha di fatto azzerato il proprio budget per gli acquisti ed è ora costretto a passare alla fase più delicata e complessa del mercato: quella delle cessioni.

Ora la parola d'ordine è vendere e sfoltire la rosa, per poi reinvestire quelle risorse negli acquisti che ancora servono ad Amorim per completare la propria idea di calcio. L'operazione, però, rischia di rivelarsi molto più complessa del previsto.

Ecco chi è in uscita dal Milan

Il problema principale riguarda lo scarso interesse nei confronti dei nomi in esubero: diversi giocatori considerati cedibili non hanno brillato nell'ultima stagione e questo, inevitabilmente, complica ogni trattativa con eventuali club interessati. I primi nomi riportati da Tuttosport sono quelli di Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, entrambi ex Chelsea entrati nell'ultimo anno di contratto senza che i rispettivi rinnovi siano mai stati discussi seriamente. Dopo un buon inizio per entrambi, nelle ultime stagioni il rendimento è calato drasticamente e, se per il primo sembra non esserci ancora interesse, per Tomori si sono già mossi dei club di Premier League, pronti a riportare il centrale inglese a casa.

Capitolo a parte per Youssouf Fofana, il cui comportamento è attualmente piuttosto enigmatico. Sui social ha rimosso ogni traccia della sua esperienza con la maglia rossonera, cancellando le foto con il Milan dal proprio profilo Instagram (come fatto in precedenza anche da Mike Maignan), mentre sul campo vorrebbe ancora provare a convincere Amorim della propria utilità nel nuovo corso rossonero. Sul centrocampista francese l'interesse sembra essersi acceso nelle ultime settimane, facendosi avanti sia il Besiktas che, più recentemente, il Crystal Palace. Sempre a centrocampo, un'altro nome in uscita è quello di Yunus Musah: di rientro da un prestito infelice a Bergamo, il centrocampista americano non rientra tra i nomi più apprezzati dal tecnico portoghese e potrebbe partite per cercare fortuna altrove.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Come riportato sempre da Tuttosport, tra le altre situazioni aperte sul fronte cessioni ci sono anche Pervis Estupinan, che la dirigenza valuterà con attenzione durante il ritiro australiano nonostante le pressioni del suo agente e il forte interessamento dell'Aston Villa, e Filippo Terracciano, di rientro dal prestito alla Cremonese ma che in rossonero sembra non aver futuro. Il nome caldo è quello di Rafael Leao, su cui si sono posati gli occhi, ormai da tempo, dei grandi Club turchi:proprio ieri i dirigenti del Fenerbahce erano a Milano per un summit con il club rossonero, mentre resta in attesa anche il Galatasaray. Tuttavia, il portoghese continuerebbe a preferire un trasferimento in Premier League o in Liga, anche se per il momento l'interesse sembra scarseggiare.

Un mercato in uscita che si sta rivelando molto più complicato del previsto: il Milan potrebbe cercare un nuovo trequartista da portare a Milanello, ma prima dovrà necessariamente risolvere il nodo delle cessioni, senza il quale ogni ulteriore investimento resta, per il momento, solo sulla carta.