Arriva un'importante indiscrezione di calciomercato direttamente dall'Inghilterra che rischia di accendere le prossime settimane in casa Milan. Secondo quanto rivelato da James Wathland, noto giornalista sportivo della testata "The Brief", il Liverpool avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con il club di Via Aldo Rossi per il difensore Fikayo Tomori. L'indiscrezione, lanciata tramite il profilo ufficiale del cronista sul social network X, evidenzia come i Reds siano alla ricerca di un centrale affidabile da regalare al nuovo manager basco Andoni Iraola.

Calciomercato Milan: Tomori in uscita, fissato il prezzo del cartellino

I numeri di Tomori in rossonero: una storia nata nel 2021

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Presenze totali : 214 partite ufficiali con la maglia del Diavolo.

: 214 partite ufficiali con la maglia del Diavolo. Contributo realizzativo : 7 gol messi a segno e 6 assist serviti ai compagni.

: 7 gol messi a segno e 6 assist serviti ai compagni. Palmarès: protagonista nella vittoria dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025.

Intrecci di mercato: la Premier League sullo sfondo e lo scenario Juventus

Il futuro di Fikayo Tomori sembra essere sempre più lontano da Milano. Il centrale classe 1997 ha un contratto in scadenza ilche, secondo le ultime indiscrezioni, non sarà rinnovato. Questa sessione estiva rappresenta dunque l'ultima reale opportunità per la dirigenza rossonera di monetizzare al massimo dalla sua cessione. La richiesta del Milan si attesta intorno ai, una cifra assolutamente alla portata delle casse del Liverpool qualora il club della Merseyside decidesse di affondare il colpo sul numero 23 milanista.L'avventura di Tomori all'ombra del Duomo è stata intensa e ricca di soddisfazioni. Arrivato dal Chelsea nel gennaio 2021 in prestito oneroso (600mila euro) e successivamente riscattato in estate per 35,3 milioni di euro, l'inglese ha collezionato una serie di traguardi importanti:Il Liverpool non è l'unico club ad aver posato gli occhi sul difensore di origini canadesi e nigeriane. Nelle scorse settimane si era registrato un sondaggio esplorativo del, oltre a un tentativo del(soluzione che però non ha trovato il gradimento del calciatore). Sullo sfondo resta anche un timido approccio della, alla ricerca di occasioni nel reparto arretrato.

L'inserimento dei Reds potrebbe però sparigliare le carte, accelerando una trattativa che permetterebbe al Milan di fare cassa e reinvestire sul mercato. In linea di massima, Tomori non vorrebbe andare via dal Milan: intenderebbe restare a Milano in questa stagione ma prenderebbe in esame una cessione soltanto se il club gli facesse capire che in questa stagione non sarebbe nient'altro che un'alternativa a Mario Gila. In quel caso, allora, il ragazzo valuterebbe altre opzioni: Liverpool - se confermata - su tutte.