Un insolito movimento sui canali social ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi del Milan. Nelle scorse ore, Mike Maignan, portiere e leader carismatico della formazione rossonera, ha improvvisamente cancellato tutti i post dal proprio account ufficiale Instagram. Oltre alla rimozione delle immagini, il portiere francese ha eliminato dalla propria biografia la dicitura "giocatore del Milan". Un reset totale che ha subito richiamato alla mente quanto fatto, soltanto quarantotto ore prima, dal connazionale Youssouf Fofana, inserito da tempo nella lista dei partenti del club di Via Aldo Rossi.

Caso Maignan su Instagram: la posizione del Milan e i retroscena di mercato

Le tappe del rientro: le vacanze post-Mondiali e il focus su Milanello

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Data del rientro : mercoledì 12 agosto.

: mercoledì 12 agosto. Compagno di viaggio : tornerà a Milanello insieme all'altro nazionale francese Adrien Rabiot.

: tornerà a Milanello insieme all'altro nazionale francese Adrien Rabiot. Status in rosa: saranno gli ultimi due calciatori a mettersi a disposizione del tecnico dopo gli impegni iridati.

Il patto contrattuale e la linea di Gerry Cardinale

Nonostante la tempesta mediatica scatenata dai social network, la reazione della dirigenza rossonera rimane di assoluta calma. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l'episodio non ha generato tensioni a Casa Milan. Né l'estremo difensore classe 1995 né i membri del suo entourage hanno infatti contattato il proprietarioo altri vertici societari per comunicare l'intenzione di interrompere il rapporto professionale o di richiedere un trasferimento in questa sessione estiva.Attualmente Maignan si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo le fatiche con la Francia ai recenti Mondiali. La tabella di marcia per il suo rientro in Italia è già definita:Per il nuovo allenatore, Maignan rappresenta il capitano indiscusso e la colonna portante dello spogliatoio. Soltanto nello scorso mese di gennaio, l'ex Lille ha firmato un prolungamento di contratto a lungo termine con scadenza fissata al. Sebbene le premesse tecniche e i quadri dello staff societario siano mutati rispetto all'inverno scorso, i piani del Milan non prevedono la ricerca di un nuovo portiere. La linea della proprietà guidata da Cardinale resta inflessibile: i top player non sono in vendita e il club non accetterà alcun tipo di braccio di ferro sul mercato.