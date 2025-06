Milan, Pellegatti: “Modric? Notizia confermata”. Il parallelo con Ibrahimovic

"Oggi, da quello che trapela, dovrebbe esserci un vertice importante tra Tare e Allegri. E' un Milan attivo, è tutto cambiato in dieci giorni. Ci fanno sperare in un mercato intelligente e funzionale". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez, Reijnders e le voci su Luka Modric. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Oggi Theo Hernandez dovrebbe dare una risposta all'Al-Hilal. Il Milan avrebbe già l'accordo per una cifra tra i 25 e i 35 milioni di euro. Potrebbe essere una giornata importante anche per la cessione di Reijnders, che dovrebbe essere da circa 75 milioni di euro".