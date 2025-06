Calciomercato Milan, Reijnders: si gioca a rialzo? Per Ricci pronti ...

Nei prossimi tre giorni, scrive 'Tuttosport', sarebbe attesa la nuova offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders. Il Milan potrebbe giocare al rialzo e non accontentarsi dei 75 milioni che dovrebbero essere offerti dal club inglese: questo sfruttando la fretta della squadra di Guardiola, che vorrebbe avere l'olandese per il Mondiale per Club. Il quotidiano fa il punto anche sul resto del calciomercato: cessione possibile di Theo Hernandez con Udogie e Junior Firpo come possibili eredi. Come difensore centrale piacerebbe Leoni del Parma.