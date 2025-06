Diverso il discorso per Giovanni Leoni, il giovane talento del Parma. "Leoni piace molto ma ancora no trattativa con il Parma," ha precisato Longo. L'interesse del Milan è concreto, ma per ora non sono state avviate negoziazioni ufficiali con il club emiliano. La questione principale da definire è il prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira "orientativamente sui 20 milioni di euro."