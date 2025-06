"Settimana importante anche in chiave cessioni". Così Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, fa il punto sui movimenti del Milan. Reijnders, Ricci, Theo Hernandez e Leao. Ecco gli aggiornamenti su 'YouTube': "Non ho novità su Leao, di sicuro ci saranno fibrillazioni ulteriori per Reijnders, visto che il Manchester City vorrà chiudere. Ballano dei bonus, ma il City può colmare la distanza in tempi abbastanza rapidi. Anche perché se la volontà di Reijnders è quella di andare via è giusto che venga accontentato".