Calciomercato Milan, c'è il prezzo per Theo Hernández. Lui, intanto ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come non arriverà il rinnovo del contratto per Theo Hernández. Non ci sono, infatti, i margini per una riapertura della trattativa per il prolungamento dell'accordo, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026.