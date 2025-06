Dalla Germania: “Incontro tra Bayern ed entourage di Leao: il punto”

Il quale, in base alle informazioni dei giornalisti tedeschi, non sarebbe contrario al trasferimento al Bayern Monaco. Il Milan, però, non sembra intenzionato a cedere il nativo di Almada.

Allegri non vuole privarsi del numero 10 portoghese

Il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, reputa infatti Rafa Leão centrale nel progetto tecnico che ha in mente per il Milan che verrà. Se proprio dovesse cederlo - il commento di 'Kicker' - si parla (almeno in Italia) di almeno 100 milioni di euro per lasciarlo andare. Staremo a vedere se e come evolverà questa vicenda.