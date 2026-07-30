La sessione estiva del calciomercato entra nel vivo e la dirigenza del Milan lavora senza sosta per consegnare al nuovo tecnico Rúben Amorim i tasselli ideali per il suo scacchiere tattico. La mattinata di oggi, giovedì 30 luglio 2026, ha delineato scenari caldissimi, in particolare sulla trequarti, dove è in atto una vera e propria rivoluzione strategica condizionata dalle uscite. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Casting trequarti: sfumato Karetsas, si punta su Soulé e Mastantuono

Con il definitivo passaggio di Kōnstantinos Karetsas al Borussia Dortmund, il Milan ha virato con decisione su altri profili pronti a interpretare il ruolo di fantasista nel 3-4-2-1. Il candidato ideale deve essere un mancino naturale capace di agire partendo da destra per poi accentrarsi nello stretto.

In cima alla lista dei desideri resistono due profili di matrice argentina:

Matías Soulé : in uscita dalla Roma, che lo valuta 40 milioni di euro. Il Milan lo considera un profilo ideale ma punta a trattare a cifre inferiori rispetto alle richieste giallorosse.

: in uscita dalla Roma, che di euro. Il Milan lo considera un profilo ideale ma punta a trattare a cifre inferiori rispetto alle richieste giallorosse. Franco Mastantuono: il gioiello classe 2007 del Real Madrid, che José Mourinho è pronto a far partire in prestito. Il Milan rifiuta la formula del prestito secco e valuta un'operazione strutturata "alla Brahim Díaz", inserendo un diritto di riscatto e una contro-riscatto a favore delle Merengues.

Esclusiva Moretto: spunta il sondaggio per Ethan Nwaneri

La vera sorpresa di giornata arriva dall'esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo quanto da lui rivelato, il Milan ha effettuato un sondaggio esplorativo molto concreto per, trequartista classe 2007 di proprietà dell', reduce da sei mesi in prestito all'Olympique Marsiglia.

Nwaneri risponde perfettamente all'identikit tattico richiesto da Amorim. L'Arsenal ha aperto alla cessione a titolo definitivo del ragazzo, ponendo però come condizione il mantenimento del controllo sul cartellino futuro (tramite clausola di recompra). La concorrenza sul talento inglese è folta, con RB Lipsia, Everton e Fulham già alla finestra, ma il Milan ha avviato i primi contatti per capire i margini dell'affare.

L'intreccio Leão: la Turchia chiama, ma spunta il Manchester United

Ogni movimento in entrata sulla trequarti resta inevitabilmente legato alla cessione di. La partenza del portoghese è il vero "tappo" economico che, una volta rimosso, sbloccherà il budget per i colpi in entrata. Se da un latoa suon di offerte d'ingaggio in doppia cifra, dall'altro la formula del trasferimento (solo a titolo definitivo) frena i club turchi, fermi a proposte di prestito (con diritto o obbligo di riscatto) da 40-45 milioni complessivi contro i 60 milioni cash richiesti dal Milan.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, si è registrato il clamoroso inserimento del Manchester United. I Red Devils hanno chiesto informazioni per l'esterno lusitano, che non ha mai nascosto il sogno di calcare il prato di Old Trafford seguendo le orme del suo idolo Cristiano Ronaldo. Un eventuale addio in direzione Premier League sbloccherebbe istantaneamente i fondi necessari per il mercato rossonero.

Il futuro di Tomori: tra il rinnovo con Amorim e le sirene della Juventus

Situazione da monitorare con la massima attenzione anche nel reparto arretrato.ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la dirigenza non intende iniziare la stagione senza aver definito il suo futuro, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno.

La permanenza dell'inglese dipenderà interamente dalle valutazioni sul campo di Rúben Amorim. Il tecnico lusitano apprezza l'aggressività e la rapidità dell'ex Chelsea, ideali per difendere alti con molto campo alle spalle, pur mantenendo riserve sulla sua gestione tecnica del pallone. Se Tomori non dovesse rientrare al centro del progetto, la Juventus del nuovo CFO Frederic Massara (colui che lo portò a Milano) è pronta a muoversi concretamente con un'offerta da 15 milioni di euro.

Analisi tecnica a confronto: Amad Diallo vs Can Uzun

Calciatore Caratteristiche tattiche Punti di forza Compatibilità nel 3-4-2-1 Amad Diallo (Manchester United) Mancino puro, ama convergere da destra verso il centro del campo. Dribbling fulmineo nello stretto, accelerazione e visione di gioco. Perfetto per l'identikit di Amorim; ideale per saltare l'uomo e creare superiorità. Can Uzun (Eintracht Francoforte) Trequartista moderno, capace di agire anche da seconda punta o sotto punta centrale. Fiuto del gol, fisicità abbinata a ottima tecnica individuale e inserimento. Garantisce maggiore densità centrale e varianti tattiche a gara in corso.

Nel monitorare i possibili innesti di qualità per la trequarti rossonera,che potrebbero fare al caso del Milan per caratteristiche fisiche e futuribilità tattica:

Le prossime settimane definiranno quale di questi profili vestirà la maglia rossonera per una stagione 2026-2027 che si preannuncia ricca di cambiamenti strutturali.