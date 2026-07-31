È una mattinata di grandissimo fermento per il calciomercato del Milan. Gli uomini mercato del club rossonero sono impegnati in una complessa pianificazione strategica che viaggia su un doppio binario: sbloccare le pesanti operazioni in uscita per poi scatenare un vero e proprio valzer di acquisti sulla trequarti. Il tutto senza perdere d'occhio le occasioni last-minute per puntellare la linea difensiva a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, venerdì 31 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Il futuro di Rafael Leão: Istanbul chiama, il portoghese aspetta la Premier

Il grande snodo intorno a cui ruota l'intera estate del Diavolo rimane inevitabilmente legato al destino di. L'attaccante classe 1999 è ormai considerato in uscita, ma la dirigenza ha una linea chiarissima: nessuna svendita, il prezzo prefissato oscilla tra iper la cessione a titolo definitivo.

In forte pressing sul portoghese c'è il caldissimo derby di mercato di Istanbul. Galatasaray e Fenerbahçe hanno la liquidità necessaria e stanno spingendo con forza per convincere il giocatore. Da parte sua, Leão sta dimostrando totale professionalità: si è presentato puntuale nel ritiro di Perth (Western Australia), si allena regolarmente agli ordini di Amorim e mostra una discreta condizione fisica.

Il giocatore ha iniziato ad aprire alla pista turca, ma esige un ingaggio da top player assoluto (ben superiore ai 10-12 milioni offerti finora). Sullo sfondo, il portoghese continua a sperare in un inserimento concreto da parte di qualche club di Premier League.

La caccia al trequartista: tre piste per il 3-4-2-1 di Amorim

Franco Mastantuono (Real Madrid) : il talento ex River Plate piace moltissimo. Il Milan non vuole accettare il prestito secco proposto inizialmente dai Blancos, ma sta studiando un'operazione "alla Nico Paz" . La formula prevede un diritto di riscatto a favore del Milan e una clausola di contro-riscatto (recompra) a cifre più alte in favore degli spagnoli, garantendo ottimi margini a entrambe le società.

: il talento ex River Plate piace moltissimo. Il Milan non vuole accettare il prestito secco proposto inizialmente dai Blancos, . La formula prevede un diritto di riscatto a favore del Milan e una clausola di contro-riscatto (recompra) a cifre più alte in favore degli spagnoli, garantendo ottimi margini a entrambe le società. Ethan Nwaneri (Arsenal) : ci sono già stati contatti diretti con il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta. L'Arsenal non intende perdere il controllo sul classe 2007 (reduce dal prestito a Marsiglia) e l'affare potrebbe sbloccarsi a titolo definitivo per 35-40 milioni di euro , ma con una recompra a favore degli inglesi fissata a 55-60 milioni.

: ci sono già stati contatti diretti con il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta. L'Arsenal non intende perdere il controllo sul classe 2007 (reduce dal prestito a Marsiglia) e l'affare potrebbe sbloccarsi , ma con una recompra a favore degli inglesi fissata a 55-60 milioni. Matías Soulé (Roma): l'argentino classe 2003 è stato espressamente proposto al Milan dal suo agente Martín Guastadisegno. La Roma chiede 40 milioni di euro per fare cassa, ma l'affare si può chiudere a 30 milioni. Una cifra che accontenta il Milan e permette ai giallorossi di iscrivere a bilancio una ricca plusvalenza, dato che il giocatore pesa attualmente per poco più di 17 milioni nelle casse capitoline.

Calciomercato Milan: spunta la suggestione Todibo per la difesa

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Con l'addio di Kōnstantinos Karetsas (direzione Borussia Dortmund), il Milan ha la necessità assoluta di regalare al proprio allenatore un trequartista mancino che parta da destra per poi accentrarsi. Le opzioni sul tavolo della dirigenza rossonera sono tre, tutte di primissimo livello:Le grandi manovre del Milan non si limitano al reparto offensivo. Nelle ultime ore, infatti, i fari rossoneri si sono accesi anche sulla retroguardia. Secondo le indiscrezioni raccolte in mattinata, il Diavolo avrebbe effettuato un sondaggio concreto per, difensore francese di proprietà delIl centrale classe 1999 è in uscita dal club inglese e gradirebbe una nuova avventura in Italia per rilanciarsi ad alti livelli. La richiesta iniziale degli Hammers per far partire il giocatore è già sul tavolo degli uomini di mercato milanisti: un pacchetto complessivo da 29 milioni di euro, strutturato su un. I contatti tra i club sono avviati, con il Milan che valuta la sostenibilità economica dell'operazione per regalare ad Amorim un rinforzo di caratura internazionale.