La mattinata di questo sabato 8 agosto 2026 infiamma il calciomercato in casa Milan, delineando i piani strategici del tecnico Rúben Amorim in vista della nuova stagione. Dopo i colpi lampo messi a segno a inizio estate con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova di fronte a un bivio cruciale. Tra le valutazioni interne sui rientri dai prestiti, la fitta lista dei giocatori in esubero da piazzare per sbloccare il mercato in entrata e i sogni internazionali a sorpresa per la cabina di regia, le prossime settimane definiranno il volto definitivo del 3-4-2-1 rossonero. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il casting di Rúben Amorim: la promozione di Musah e la lista dei partenti

La prima grande novità della giornata riguarda il centrocampo. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano,. Rientrato dal prestito all'Atalanta, il classe 2002 statunitense piace molto ad Amorim per dinamismo e duttilità: a oggi la sua permanenza in rosa è un'ipotesi sempre più concreta.

Se Musah viaggia verso la conferma, la dirigenza lavora alacremente per sfoltire un organico extralarge. Sono molti gli elementi di spicco considerati sacrificabili prima della chiusura delle trattative fissata per il 1° settembre. Tra questi figurano Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi legati al club fino al 2027 ed esclusi dai piani prioritari del tecnico lusitano. Sul mercato restano anche Youssouf Fofana e Samuele Ricci; quest'ultimo, come sottolineato da Alfredo Pedullà, è finito nel mirino dell'Atalanta e di altre realtà italiane ed estere. Rischiano il taglio immediato anche gli esterni Zachary Athekame e Pervis Estupiñán, le cui mancate cessioni pesano sulle rotazioni delle corsie laterali.

I nodi dei top player: il rilancio del Galatasaray per Leão e l'ombra del Porto su Giménez

Il vero terremoto di mercato potrebbe però concretizzarsi nel reparto offensivo. Restano infatti in forte bilico i destini dei due pezzi da novanta del Diavolo:. Per l'esterno portoghese. Il club di Istanbul sta preparando un pronto rilancio a quota 45 milioni di euro complessivi (40 di base fissa e 5 di bonus) per vincere le resistenze del Milan, che valuta il cartellino del numero 10 non meno di 50-60 milioni. Parallelamente, si registrano fitti contatti tra il Porto e l'entourage di Santiago Giménez: il "Bebote" piace moltissimo ai Dragões e una sua partenza favorirebbe

Qualora il braccio di ferro per Leão dovesse concludersi con un addio, la dirigenza rossonera ha già bloccato il sostituto ideale. I fari sono puntati su Darío Osorio, esterno offensivo cileno classe 2004 di proprietà del Midtjylland. Già seguito nel 2023, il talento sudamericano viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e rappresenterebbe l'innesto di qualità e prospettiva ideale per lo scacchiere tattico di Amorim.

La suggestione Paredes per la regia e l'alternativa Højbjerg

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In chiusura di mattinata, una clamorosa indiscrezione rimbalzata da ESPN Argentina e ripresa dal Corriere dello Sport sta facendo sognare i tifosi. Il Milan starebbe pianificando. Il regista classe 1994, reduce dalla finale Mondiale persa contro la Spagna, rappresenterebbe il profilo d'esperienza ideale da alternare a Luka Modrić.Resta tuttavia da decifrare la volontà del calciatore, tornato in Argentina soltanto la scorsa estate per capitanare il club del suo cuore. Accetterà l'ex romanista di rimettersi in gioco in Europa alla corte del Diavolo? Nel caso in cui la pista legata all'argentino dovesse sfumare, il Milan tiene viva l'alternativadell'Olympique Marsiglia, sebbene sul centrocampista scandinavo si stia registrando il prepotente inserimento del Newcastle.