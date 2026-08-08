Il tormentone più caldo del calciomercato del Milan ruota attorno al destino di Rafael Leão. L'avventura del fuoriclasse portoghese in maglia rossonera, scandita da sette stagioni intense in cui ha collezionato 291 presenze, 80 gol, 65 assist e i trionfi dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025, potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Sulle tracce del numero 10 lusitano c'è il forte inserimento del Galatasaray, protagonista di una serrata trattativa con la dirigenza di Via Aldo Rossi. L'operazione non si preannuncia però semplice, frenata dalle distanze economiche sul valore del cartellino e dalle alte pretese contrattuali dell'esterno, che sotto la guida del nuovo tecnico Rúben Amorim sembra aver ritrovato una spensieratezza tale da non escludere una sua clamorosa permanenza a Milano.

Trattativa Milan-Galatasaray: le cifre del rilancio e il muro di Via Aldo Rossi

I dettagli economici emersi nelle ultime ore delineano un vero e proprio braccio di ferro finanziario. La prima offerta ufficiale presentata dai "Cimbom" si era fermata a un massimo di 35 milioni di euro complessivi (30 di base fissa e 5 di bonus), una proposta considerata del tutto insufficiente dal Milan. Come riportato dagli esperti di mercato, tra cui Gianluigi Longari di SportItalia, il club rossonero non intende privarsi del giocatore, blindato da un contratto fino al 30 giugno 2028, per una cifra inferiore ai 50-60 milioni di euro di base fissa.

Secondo quanto evidenziato dalle edizioni odierne di Tuttosport e del Corriere dello Sport, il club di Istanbul è pronto a sferrare un immediato rilancio. L'offerta dei turchi è destinata a salire a quota 45 milioni di euro (formulata come acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto garantito) strutturata in 40 milioni fissi e 5 di bonus. Resta da capire se questa mossa basterà a far vacillare la dirigenza rossonera o se si attenderà un ulteriore sforzo da parte degli acquirenti.

Il nodo ingaggio per Leão e l'alternativa di mercato: fari puntati su Darío Osorio

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A complicare il potenziale trasferimento in Turchia si aggiunge la posizione dello stesso calciatore. Il Galatasaray ha fatto pervenire all'entourage del portoghese una ricca proposta contrattuale da 12 milioni di euro netti a stagione (suddivisi in 9 di parte fissa e 3 di bonus), un netto salto in avanti rispetto ai 7 milioni (5 più 2 di bonus) attualmente percepiti all'ombra del Duomo. Le indiscrezioni di mercato rivelano tuttavia che Leão non sarebbe pienamente soddisfatto dalle cifre proposte e pretenderebbe un rilancio ancora più corposo per accettare la destinazione. Visto il ritrovato feeling con l'ambiente rossonero e la stima reciproca con Amorim, l'ipotesi di vederlo ancora a San Siro sta riprendendo prepotentemente quota.Nel caso in cui l'affare con il Galatasaray dovesse comunque andare in porto, la dirigenza del Milan ha già individuato il profilo ideale per raccoglierne l'eredità sulla fascia. Il mirino degli osservatori è tornato a focalizzarsi su, talento cileno classe 2004 di proprietà dei danesi del. Già seguito nel 2023 quando militava nell'Universidad de Chile, l'esterno offensivo rappresenta un profilo giovane e futuribile perfettamente in linea con i parametri societari, la cui valutazione attuale oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.