La Juve spera nel colpo Maignan — La Juventus è alla ricerca di un portiere esperto e secondo La Gazzetta dello Sport non avrebbe perso la speranza di arrivare a Mike Maignan, capitano del Milan. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri e l'incertezza che regna sovrana nel Milan, si è riaccesa una fiammella di speranza per la Juventus, anche se l'operazione non è semplice. Secondo la rosea qualcosa si muove, ma dipenderà dai progetti del portiere e del nuovo Milan di Cardinale. Il coltello resta nelle mani del Milan, forte del rinnovo di contratto fino al 2031 con il portiere francese. Per questo il club potrebbe chiedere una cifra importante per il francese (magari intorno ai 40 milioni di euro). Maignan ha comunque tutte le carte in tavola per restare come uno dei pilastri del futuro del Milan.

Cardinale gradisce Rangnick — Come scrive Il Corriere della Sera, come manager dell'area sportiva il profilo più caldo è quello di Rangnick: un candidato che piace a Gerry Cardinale. Da Casa Milan, si legge, fanno sapere che le decisioni finali spetteranno proprio al numero uno di RedBird, con Ibrahimović nel ruolo di consulente e non con compiti da dirigente. Il chiarimento sul ruolo di Zlatan Ibrahimović è fondamentale per il futuro del Milan: i rossoneri non possono iniziare la stagione senza avere tutto chiaro. L'accoppiata Rangnick-Glanser è ben assortita potrebbe essere positiva per il Diavolo che avrebbe un pensiero unico per il presente e il futuro.

Glasner in pole position — Secondo La Gazzetta dello Sport sarà un weekend di contatti, ma almeno di sorprese senza annunci. Oliver Glasner è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Diavolo dopo il primo colloquio andato bene ed ha anche il punto a favore di essere pronto subito. Tatticamente, il suo calcio che si basa sul 3-4-2-1 sarebbe ideale per la rosa del Milan, visto che sfrutta il pressing delle tre punte davanti, ma sfrutta anche il gioco in contropiede veloce. Glasner avrebbe giocatori come Pulisic e Nkunku che si potrebbero adattare alla perfezione dietro una prima punta fisica (da prendere sul mercato).