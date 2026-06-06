Fondamentale chiarire tutti i ruoli

Il chiarimento sul ruolo di Zlatan Ibrahimović è fondamentale per il futuro del Milan: i rossoneri non possono iniziare la stagione senza avere tutto chiaro. La cosa più importante è che tutti nel club vadano nella stessa direzione con il bene della società davanti a tutto. L'ultima parola spetta e spetterà sempre a Gerry Cardinale: anche questa una rivoluzione, visto che il proprietario del Milan ha spesso delegato nelle sue stagioni in rossonero. Ora è pronto a entrare in campo e potrebbe scegliere la coppia Rangnick-Glasner per il suo nuovo Milan: due profili abituati a lavorare in sinergia e insieme. Altro elemento fondamentale per il bene della società e anche della squadra che in campo deve scendere senza avere pensieri sull'ambiente o sulle voci che circolano all'esterno.