Parere chiaro del giornalista

Carlo Pellegatti ha preso una posizione molto netta sul futuro del Milan: l'eventuale arrivo di Ralf Rangnick significherebbe sì una rivoluzione per i rossoneri, ma anche un punto cardine su cui appoggiarsi e sul quale costruire qualcosa. Il manager tedesco pretende carta bianca e il controllo totale del club, inserendo uomini di fiducia a tutti i livelli. Così facendo, la società e l'allenatore andrebbero tutti nella stessa direzione senza avere idee divise e possibili dissidi. L'innesto di Oliver Glasner in panchina diventerebbe la naturale conseguenza, visto che è uno dei nomi consigliati dallo stesso Rangnick. Il no definitivo a questo progetto potrebbe aprire la strada all'incognita per il Milan, visto che non ci sono altri candidati al momento che possano agire da direttore tecnico come Rangnick. I prossimi giorni non definiranno solo la scelta del nuovo allenatore e della nuova dirigenza, ma anche il destino della stagione rossonera.