Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
"C’è Glasner, c’è Pochettino. C’era Slot ma si è defilato, non vuole tornare immediatamente in pista. Il Milan sta continuando i suoi casting, quindi non escludiamo che possa esserci anche qualcun altro. Il Milan si sta prendendo il tempo necessario per non sbagliare le scelte, per costruire una nuova struttura che non parte solo dall’allenatore ma da un responsabile dell’area tecnica.
Successivamente, Di Marzio si è voluto soffermare su colui che dovrebbe occupare il posto di responsabile dell'Area tecnica rossonera: il candidato, infatti, sembrerebbe essere proprio Ralf Rangnick. Dopo i colloqui delle ultime settimane, il Milan è in attesa di una risposta dal tecnico tedesco che, secondo Di Marzio, dovrebbe arrivare la prossima settimana:
"Il nome è sempre quello di Ralf Rangnick, anche se poco fa il presidente della federazione austriaca ha detto che contano su Rangnick fino agli Europei. Immagino che all’inizio della settimana prossima si capirà se Rangnick accetterà o meno la proposta del Milan: andrebbe a prendersi una responsabilità molto ampia, anche di decisioni, sugli uomini da inserire all’interno del Milan"
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