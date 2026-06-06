Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Di Marzio ha voluto fornire degli aggiornamenti sul Milan: Rangnick e molto altro...

È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata agli allenatori, ma non è tutto. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul nome di Ralf Rangnick.