PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan sta continuando i casting. Rangnick? Ecco quando arriva la risposta”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan sta continuando i casting. Rangnick? Ecco quando arriva la risposta”

Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan sta continuando i casting. Rangnick? Ecco quando arriva la risposta” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Di Marzio ha voluto fornire degli aggiornamenti sul Milan: Rangnick e molto altro...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata agli allenatori, ma non è tutto. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul nome di Ralf Rangnick.

Milan, Di Marzio: "Attesa la risposta di Rangnick per settimana prossima"

—  

Il giornalista è voluto partire parlando della situazione legata alla panchina. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, infatti, la panchina del diavolo è ancora vuota. In orbita Milan, negli ultimi giorni, stanno circolando diversi nomi: Glasner, Pochettino e Slot. L'ultimo sembrerebbe essersi defilato, mentre i due già citati resistono:

LEGGI ANCHE

"C’è Glasner, c’è Pochettino. C’era Slot ma si è defilato, non vuole tornare immediatamente in pista. Il Milan sta continuando i suoi casting, quindi non escludiamo che possa esserci anche qualcun altro. Il Milan si sta prendendo il tempo necessario per non sbagliare le scelte, per costruire una nuova struttura che non parte solo dall’allenatore ma da un responsabile dell’area tecnica.

Successivamente, Di Marzio si è voluto soffermare su colui che dovrebbe occupare il posto di responsabile dell'Area tecnica rossonera: il candidato, infatti, sembrerebbe essere proprio Ralf Rangnick. Dopo i colloqui delle ultime settimane, il Milan è in attesa di una risposta dal tecnico tedesco che, secondo Di Marzio, dovrebbe arrivare la prossima settimana:

"Il nome è sempre quello di Ralf Rangnick, anche se poco fa il presidente della federazione austriaca ha detto che contano su Rangnick fino agli Europei. Immagino che all’inizio della settimana prossima si capirà se Rangnick accetterà o meno la proposta del Milan: andrebbe a prendersi una responsabilità molto ampia, anche di decisioni, sugli uomini da inserire all’interno del Milan"

Leggi anche
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Contatti con Glasner confermati per domani”
Calciomercato Milan, Rabiot al Napoli? Pedullà: “Già presenti dei contatti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA