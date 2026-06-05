Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
"Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione"
A parlare, poi, è stato anche il Direttore Sportivo Peter Schöttel, che ha voluto rispondere a delle domande fatte dai media presenti al ritiro austriaco. Anche qui, il protagonista principale è sempre il possibile approdo di Rangnick al Milan:
"Non è assolutamente un tema. Nelle sue ultime dichiarazioni, il presidente Sepp Pröll ha ribadito più volte quale sia la situazione. Per il momento sono felice che la nostra nazionale femminile abbia vinto 1-0 contro la Slovenia e che abbiamo ancora una possibilità di qualificarci ai Mondiali in Brasile. Al momento non serve a nulla continuare a parlarne qui. La situazione è chiara. Siamo contenti di svolgere il primo allenamento. Tutti sono di buon umore e continuerà a essere così".
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