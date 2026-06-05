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Rebus Rangnick-Milan, Pröll: “Spetta a lui prendere una decisione”

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Il presidente della federazione Austriaca Josef Pröll ha voluto parlare del futuro di Rangnick: arrivo al Milan vicino?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan continua a muoversi per ridisegnare la propria dirigenza in vista della prossima stagione, e il nome di Ralf Rangnick resta uno di quelli più caldi sul tavolo rossonero di Cardinale e Ibrahimovic. L'idea di affidare al tedesco il ruolo di direttore tecnico stuzzica molto, ma il Milan deve fare i conti con la Federazione Austriaca, decisa a non mollare il proprio CT.

Durante l'intervallo del match di qualificazione ai Mondiali Femminili, il presidente della federazione Austriaca Josef Pröll,, ha voluto far chiarezza sulla posizione della federcalcio in merito al futuro del tecnico tedesco:

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"Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione"

A parlare, poi, è stato anche il Direttore Sportivo Peter Schöttel, che ha voluto rispondere a delle domande fatte dai media presenti al ritiro austriaco. Anche qui, il protagonista principale è sempre il possibile approdo di Rangnick al Milan:

 "Non è assolutamente un tema. Nelle sue ultime dichiarazioni, il presidente Sepp Pröll ha ribadito più volte quale sia la situazione. Per il momento sono felice che la nostra nazionale femminile abbia vinto 1-0 contro la Slovenia e che abbiamo ancora una possibilità di qualificarci ai Mondiali in Brasile. Al momento non serve a nulla continuare a parlarne qui. La situazione è chiara. Siamo contenti di svolgere il primo allenamento. Tutti sono di buon umore e continuerà a essere così".

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