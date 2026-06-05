Il punto più delicato della trattativa riguarda la catena di comando: Rangnick non vuole alcuna interferenza da parte di altri dirigenti nel suo lavoro, con un riferimento mirato e particolare a figure di spicco come Zlatan Ibrahimović e Jovan Kirovski . L'ambizione del manager teutonico è quella di avere le chiavi del progetto sportivo del Milan in mano, replicando a Milano il vincente "Modello Red Bull" già testato a Salisburgo e Lipsia.

Nell'attesa che il Milan esprima il suo verdetto definitivo, l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha ricordato come ieri, nel frattempo, Rangnick sia atterrato negli Stati Uniti d'America. Nel suo attuale ruolo di Commissario Tecnico dell' Austria , dovrà infatti guidare la Nazionale durante la kermesse iridata. Gli impegni nel Gruppo J vedranno l'Austria sul campo secondo un calendario serrato:

I dubbi del Corriere dello Sport e il silenzio del Milan

Il quotidiano romano ha sollevato un interrogativo legittimo: con quale cura e con quale lucidità può Rangnick pensare di progettare la complessa ricostruzione del Milan con simili impegni e tempistiche così ristrette? Definire rapidamente la sua posizione all'interno del nuovo corso di Cardinale sarebbe opportuno. Una decisione immediata permetterebbe a Rangnick di nominare subito i dirigenti e i collaboratori fidati, capaci di portare avanti il lavoro a Milano secondo le sue precise linee guida mentre lui è oltreoceano.