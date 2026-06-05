PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan a Rangnick? Allo scouting arriverebbe Vivell: è una ‘creatura’ del manager tedesco

ULTIME MILAN NEWS

Milan a Rangnick? Allo scouting arriverebbe Vivell: è una ‘creatura’ del manager tedesco

Christopher Vivell, direttore area scouting Manchester United, piace al Milan
Ralf Rangnick detta le condizioni a Gerry Cardinale per assumere la carica di direttore tecnico nel Milan. Se accettasse, vorrebbe con sé nuovamente Christopher Vivell, attualmente capo scout del Manchester United. Le ultime notizie
Daniele Triolo Redattore 

Ralf Rangnick aspetta entro l'inizio della prossima settimana una risposta definitiva dal Milan alle condizioni poste per accettare l'incarico di direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi. Qualora la risposta della proprietà fosse positiva, nascerebbe ufficialmente il Diavolo del manager tedesco, plasmato a sua immagine e somiglianza. E, soprattutto, guidato dai suoi uomini di fiducia.

Le condizioni di Rangnick a Gerry Cardinale: autonomia e pieni poteri

—  

Tra i punti fermi presentati al proprietario Gerry Cardinale per assumere la carica di DT, Rangnick ha sottolineato con forza di non volere alcuna ingerenza da parte di altri dirigenti nel suo campo d'azione. Il tecnico teutonico pretende pieni poteri decisionali in ogni singolo ambito sportivo del club. La sua gestione verticale si estenderebbe dalla Prima Squadra — per la scelta dell'allenatore, dei collaboratori e sulle strategie dirette di mercato — fino alla ristrutturazione completa del settore giovanile.

LEGGI ANCHE

L'area scouting, infatti, nel progetto strategico che Rangnick ha in mente per il Milan, riveste un ruolo fondamentale e centrale. Si tratta della stessa falsariga di quanto da lui già realizzato in passato nel ruolo di 'Head of Football' del gruppo austriaco Red Bull con lo sviluppo globale di Salisburgo e Lipsia.

L'organigramma del nuovo Milan: l'asse Spors-Vivell

—  

Se il Milan finisse concretamente nelle mani di Rangnick, l'intera struttura societaria verrebbe rivoluzionata. Oltre all'inserimento già previsto di Johannes Spors nel ruolo di direttore sportivo, è altamente probabile che il manager tedesco porti con sé nuovi tecnici per il vivaio e, in cabina di regia, il capo scout Christopher Vivell.

Lo scenario è stato evidenziato dettagliatamente dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Classe 1986, anch'egli tedesco, Vivell è stato al fianco di Rangnick sin dagli albori della sua epopea calcistica. Ha ricoperto i ruoli di video analyst e match analyst prima, e di osservatore poi, all'interno dell'Hoffenheim.

Il profilo di Christopher Vivell: dalla Red Bull al Manchester United

—  

Il percorso professionale di Vivell ricalca i successi del suo mentore. Ha seguito Rangnick nella galassia Red Bull, operando prima a Salisburgo e successivamente a Lipsia. Ha scalato progressivamente le gerarchie interne grazie alla sua abilità nello scovare talenti internazionali. Dopo un breve passaggio nel calcio inglese al Chelsea, Vivell è diventato il direttore dell'area scout del Manchester United, club di Premier League con cui è attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2027.

Resta ora da capire se la solidità del progetto prospettato da RedBird e Rangnick saprà convincere il dirigente a interrompere la sua avventura in Inghilterra. Sarà il Milan la sua prossima esperienza professionale dietro la scrivania?

Leggi anche
Rangnick al Milan? Il direttore sportivo sarebbe Spors: conosce già la Serie A italiana
Milan-Rangnick, la resa dei conti: il tedesco vuole una risposta dal Diavolo. Ecco la deadline

© RIPRODUZIONE RISERVATA