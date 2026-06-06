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Allenatore Milan, Glasner è il favorito: giorni decisivi, l’ultima parola spetta a Cardinale

Allenatore Milan, Glasner è il favorito: giorni decisivi, l'ultima parola spetta a Cardinale
Il Milan accelera per la panchina: Oliver Glasner è in pole position, contatti decisivi in settimana. Ostacolo Mondiali per Pochettino. Le ultime
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il futuro della panchina del Milan entra nella sua fase cruciale (qui tutte le notizie live), con Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli che stanno cercando di trovare il candidato ideale per prendere il posto di Massimiliano Allegri, esonerato alla fine della stagione dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il weekend sarà caratterizzato da contatti intensi, ma la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire chi la spunterà tra Glasner e Pochettino, che ad oggi sembrano i due nomi favoriti per prendere la guida del Milan a partire dalla prossima stagione.

Allenatore Milan, Glasner in pole position 

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Secondo La Gazzetta dello Sport sarà un weekend di contatti, ma almeno di sorprese senza annunci. Oliver Glasner è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Diavolo dopo il primo colloquio andato bene ed ha anche il punto a favore di essere pronto subito. Nessuna smentita o conferma su un nuovo incontro che sarebbe andato in scena ieri, ma all'inizio della prossima settimana ci potrebbero essere i contatti decisivi. Cardinale è consapevole che il passare del tempo non facilita la ricostruzione del Milan, ma vuole trovare gli uomini giusti per avere continuità ed è coinvolto in prima persona: sarà la sua l'ultima parola.

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L'analisi PM: il fattore tempo

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La scelta del nuovo allenatore resta un passaggio fondamentale per il Milan e il tempo passa sempre più veloce. Glasner è già pronto e disponibile, visto che ha chiuso la sua avventura con il Crystal Palace dopo avere vinto la Conference League. Tatticamente, il suo calcio che si basa sul 3-4-2-1 sarebbe ideale per la rosa del Milan, visto che sfrutta il pressing delle tre punte davanti, ma sfrutta anche il gioco in contropiede veloce. Anche se Leao sembra oramai lontano dai rossoneri, Glasner avrebbe giocatori come Pulisic e Nkunku che si potrebbero adattare alla perfezione dietro una prima punta fisica (da prendere sul mercato). I due giocatori rossoneri hanno dribbling, qualità e tiro per poter fare molto bene in quel ruolo. Pochettino ha contro di sé i Mondiali, visto che è il commissario tecnico degli USA. In questo scenario, il fattore tempo resta fondamentale. Con la sessione estiva di calciomercato alle porte, Ibrahimovic e Cardinale sanno bene che chiudere al più presto il nuovo allenatore permetterebbe di pianificare i primi colpi in entrata evitando pericolose aste di fine estate.

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