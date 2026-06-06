L'analisi PM: il fattore tempo

La scelta del nuovo allenatore resta un passaggio fondamentale per il Milan e il tempo passa sempre più veloce. Glasner è già pronto e disponibile, visto che ha chiuso la sua avventura con il Crystal Palace dopo avere vinto la Conference League. Tatticamente, il suo calcio che si basa sul 3-4-2-1 sarebbe ideale per la rosa del Milan, visto che sfrutta il pressing delle tre punte davanti, ma sfrutta anche il gioco in contropiede veloce. Anche se Leao sembra oramai lontano dai rossoneri, Glasner avrebbe giocatori come Pulisic e Nkunku che si potrebbero adattare alla perfezione dietro una prima punta fisica (da prendere sul mercato). I due giocatori rossoneri hanno dribbling, qualità e tiro per poter fare molto bene in quel ruolo. Pochettino ha contro di sé i Mondiali, visto che è il commissario tecnico degli USA. In questo scenario, il fattore tempo resta fondamentale. Con la sessione estiva di calciomercato alle porte, Ibrahimovic e Cardinale sanno bene che chiudere al più presto il nuovo allenatore permetterebbe di pianificare i primi colpi in entrata evitando pericolose aste di fine estate.