Giornata piena di aggiornamenti e di novità in casa Milan. Cardinale e Ibrahimovic sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore e il cerchio sembrerebbe essersi stretto attorno a due profili: Oliver Glasner e Mauricio Pochettino. Sullo sfondo, però, si fa strada anche il nome di Alvaro Arbeloa, ex Real Madrid. L'argomento del giorno è stato senza dubbio lo sfogo di Rafael Leao, che ha ripercorso i suoi sette anni al Milan in una lunga intervista. Intanto, c'è qualcuno che spinge per il ritorno di Maldini in società. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi di oggi, venerdì 6 giugno 2026, per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News del giorno sul Milan.