Giornata piena di aggiornamenti e di novità in casa Milan. Cardinale e Ibrahimovic sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore e il cerchio sembrerebbe essersi stretto attorno a due profili: Oliver Glasner e Mauricio Pochettino. Sullo sfondo, però, si fa strada anche il nome di Alvaro Arbeloa, ex Real Madrid. L'argomento del giorno è stato senza dubbio lo sfogo di Rafael Leao, che ha ripercorso i suoi sette anni al Milan in una lunga intervista. Intanto, c'è qualcuno che spinge per il ritorno di Maldini in società. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi di oggi, venerdì 6 giugno 2026, per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News del giorno sul Milan.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Glasner o Pochettino? Prova ad inserirsi Arbeloa. Leao senza filtri. Ferrari per il ritorno di Maldini
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Milan, Glasner o Pochettino? Prova ad inserirsi Arbeloa. Leao senza filtri. Ferrari per il ritorno di Maldini
Il nuovo allenatore, lo sfogo di Rafael Leao e la pazza idea Paolo Maldini: le migliori notizie di oggi, venerdì 5 giugno 2026, sul Milan