Protesta continua contro il Milan: i tifosi rossoneri hanno già perso la pazienza dopo che sono passati giorni dalla rivoluzione messa in atto da Gerry Cardinale. A seguito della sconfitta del Milan contro il Cagliari, il numero uno di RedBird ha fatto fuori tutta la dirigenza e Massimiliano Allegri. Siamo alla fine della prima settimana di giugno e i rossoneri non hanno ancora certezze: manca un nuovo allenatore e tutto l'organigramma. La tifoseria sia in Italia sia all’estero, sia per le strade che sui social, sta aumentando il volume delle sue proteste, culminate con il duro comunicato della Curva Sud del Milan. Questi i passaggi più significativi.