La questione abbonamenti non aiuta—
Nella notte scorsa, sono apparsi nella città di Milano diversi manifesti sempre contro Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović, con la protesta che potrebbe aumentare ancora di più per un particolare molto interessante. Come scrive Il Corriere dello Sport, il Milan ha registrato il dato più alto degli spettatori medi allo stadio per la Serie A 2025-26 con 73.370 persone a partita, ma il punto focale è un altro: secondo il quotidiano sono attesi aumenti di prezzo per gli abbonamenti alla nuova stagione. Una notizia che di certo non piacerà ai tifosi del Milan già in preda alla protesta contro la società rossonera. Sarebbe una mossa pericolosa da parte di RedBird con il Milan che rischia il classico effetto boomerang. Un aumento dei prezzi per gli abbonamenti stagionali andrebbe a colpire proprio lo zoccolo duro della tifoseria nel momento di massima tensione e distacco con la piazza. Il rischio è che si vada incontro a un drastico calo delle tessere vendute in vista della Serie A 2026-27 il che avrebbe un impatto economico devastante per la società rossonera. Il Milan dovrà pensarci tanto e con intelligenza, visto che il clima intorno al club è già bollente.
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