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Milan, comunicato durissimo della Curva Sud e occhio al rincaro abbonamenti

Milan, comunicato durissimo della Curva Sud e occhio al rincaro abbonamenti
I tifosi del Milan insorgono contro Cardinale: duro comunicato della Curva Sud e manifesti a Milano. E intanto spunta l'ombra del rincaro abbonamenti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Protesta continua contro il Milan: i tifosi rossoneri hanno già perso la pazienza dopo che sono passati giorni dalla rivoluzione messa in atto da Gerry Cardinale. A seguito della sconfitta del Milan contro il Cagliari, il numero uno di RedBird ha fatto fuori tutta la dirigenza e Massimiliano Allegri. Siamo alla fine della prima settimana di giugno e i rossoneri non hanno ancora certezze: manca un nuovo allenatore e tutto l'organigramma. La tifoseria sia in Italia sia all’estero, sia per le strade che sui social, sta aumentando il volume delle sue proteste, culminate con il duro comunicato della Curva Sud del Milan. Questi i passaggi più significativi.

Curva Sud, protesta continua contro la proprietà del Milan

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"Una proprietà assente, che cerca di diffondere il suo vomitevole modello di calcio attraverso pochi giornali selezionati e prezzolati, deve essere contestata ovunque nel mondo. Sarà una lunga estate e il peggio dovrà ancora arrivare; con la civiltà, la determinazione e la passione che da sempre ci contraddistinguono, non bisognerà dargli tregua".

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La questione abbonamenti non aiuta

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Nella notte scorsa, sono apparsi nella città di Milano diversi manifesti sempre contro Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović, con la protesta che potrebbe aumentare ancora di più per un particolare molto interessante. Come scrive Il Corriere dello Sport, il Milan ha registrato il dato più alto degli spettatori medi allo stadio per la Serie A 2025-26 con 73.370 persone a partita, ma il punto focale è un altro: secondo il quotidiano sono attesi aumenti di prezzo per gli abbonamenti alla nuova stagione. Una notizia che di certo non piacerà ai tifosi del Milan già in preda alla protesta contro la società rossonera. Sarebbe una mossa pericolosa da parte di RedBird con il Milan che rischia il classico effetto boomerang. Un aumento dei prezzi per gli abbonamenti stagionali andrebbe a colpire proprio lo zoccolo duro della tifoseria nel momento di massima tensione e distacco con la piazza. Il rischio è che si vada incontro a un drastico calo delle tessere vendute in vista della Serie A 2026-27 il che avrebbe un impatto economico devastante per la società rossonera. Il Milan dovrà pensarci tanto e con intelligenza, visto che il clima intorno al club è già bollente.

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