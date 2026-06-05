“Liberate il nostro Milan!”: spuntano manifesti “Wanted” contro Cardinale e Ibrahimović in tutta la città
I 5 punti della contestazione rossonera—
I gruppi organizzati hanno formalizzato il proprio dissenso elencando cinque accuse programmatiche che mettono nel mirino l'intera gestione aziendale di RedBird.
I luoghi della rivolta: da Casa Milan al Padel Zenter—
La mappa dell'affissione notturna dimostra una pianificazione capillare per colpire i simboli del potere rossonero e le attività private dei dirigenti. I manifesti sono apparsi nei seguenti luoghi strategici:
La contestazione stradale segna un solco profondo nella gestione americana del club. I prossimi passi della proprietà saranno decisivi per capire se si aprirà uno spazio di mediazione o se lo scontro frontale con la tifoseria è destinato a inasprirsi ulteriormente nelle prossime settimane.
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