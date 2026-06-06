Calciomercato Milan, assalto Juve a Maignan: un paradosso per i rossoneri

PM, il paradosso del momento del Milan—
Mike Maignan potrebbe essere un paradosso per il calciomercato del Milan: il rinnovo fino al 2031 dovrebbe allentare del tutto le voci sul futuro, ma l'incognita in cui vive il Diavolo in questo periodo non fa altro che alimentare queste indiscrezioni. Inevitabile che accada ciò, quando un club importante come il Milan si trova senza un allenatore e senza una dirigenza alla fine della prima settimana di giugno. Mike Maignan ha sempre chiesto garanzie sulla competitività del progetto sportivo e al momento non c'è nessuno che le possa dare e non ci sono segnali. Resta comunque presto per pensare a possibili cessioni, soprattutto a una rivale come la Juventus, ma il coltello resta nelle mani del Milan, forte del rinnovo di contratto. Per questo il club potrebbe chiedere una cifra importante per il francese (magari intorno ai 40 milioni di euro). Molto dipenderà dalle prime mosse strategiche della nuova dirigenza: deve essere il direttore sportivo insieme all'allenatore a scegliere su quali giocatori puntare per iniziare il nuovo progetto. Maignan ha tutte le carte in tavola per essere uno dei punti focali anche per il futuro del Milan.
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