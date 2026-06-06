Calciomercato Milan, assalto Juve a Maignan: un paradosso per i rossoneri

Uno dei giocatori più importanti e decisivi per la stagione del Milan è stato Mike Maignan : il portiere rossonero ha chiuso tante volte la sua porta, specialmente nella prima parte del campionato di Serie A . Prestazioni che hanno portato la dirigenza a rinnovare il contratto del francese. Nonostante la firma sul contratto, il futuro del capitano del Milan potrebbe essere in dubbio in vista della sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, la Juventus spera nel colpo Maignan

La Juventus è alla ricerca di un portiere esperto e secondo La Gazzetta dello Sport non avrebbe perso la speranza di arrivare a Mike Maignan, capitano del Milan. I bianconeri ci avevano pensato già lo scorso anno, quando il francese era in scadenza di contratto. Nel 2026 il portiere della Francia ha trovato l'accordo con il Milan prolungando fino al 2031 a 5 milioni di euro più bonus anche grazie alla mediazione di Massimiliano Allegri. Dopo l'addio dell'allenatore livornese e l'incertezza che regna sovrana nel Milan, si è riaccesa una fiammella di speranza per la Juventus, anche se l'operazione non è semplice. Secondo la rosea qualcosa si muove, ma dipenderà dai progetti del portiere e del nuovo Milan di Cardinale.