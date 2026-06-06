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Milan, addio Allegri e incertezze: la Juventus si muove per Maignan. Per i rossoneri un paradosso

Calciomercato Milan, assalto Juve a Maignan: un paradosso per i rossoneri
La Juventus ci riprova per Mike Maignan dopo l'addio di Allegri. Per il Milan è un paradosso di mercato davvero incredibile, ma riflette il momento del Diavolo. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Uno dei giocatori più importanti e decisivi per la stagione del Milan è stato Mike Maignan: il portiere rossonero ha chiuso tante volte la sua porta, specialmente nella prima parte del campionato di Serie A. Prestazioni che hanno portato la dirigenza a rinnovare il contratto del francese. Nonostante la firma sul contratto, il futuro del capitano del Milan potrebbe essere in dubbio in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, la Juventus spera nel colpo Maignan

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La Juventus è alla ricerca di un portiere esperto e secondo La Gazzetta dello Sport non avrebbe perso la speranza di arrivare a Mike Maignan, capitano del Milan. I bianconeri ci avevano pensato già lo scorso anno, quando il francese era in scadenza di contratto. Nel 2026 il portiere della Francia ha trovato l'accordo con il Milan prolungando fino al 2031 a 5 milioni di euro più bonus anche grazie alla mediazione di Massimiliano Allegri. Dopo l'addio dell'allenatore livornese e l'incertezza che regna sovrana nel Milan, si è riaccesa una fiammella di speranza per la Juventus, anche se l'operazione non è semplice. Secondo la rosea qualcosa si muove, ma dipenderà dai progetti del portiere e del nuovo Milan di Cardinale.

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Mike Maignan potrebbe essere un paradosso per il calciomercato del Milan: il rinnovo fino al 2031 dovrebbe allentare del tutto le voci sul futuro, ma l'incognita in cui vive il Diavolo in questo periodo non fa altro che alimentare queste indiscrezioni. Inevitabile che accada ciò, quando un club importante come il Milan si trova senza un allenatore e senza una dirigenza alla fine della prima settimana di giugno. Mike Maignan ha sempre chiesto garanzie sulla competitività del progetto sportivo e al momento non c'è nessuno che le possa dare e non ci sono segnali. Resta comunque presto per pensare a possibili cessioni, soprattutto a una rivale come la Juventus, ma il coltello resta nelle mani del Milan, forte del rinnovo di contratto. Per questo il club potrebbe chiedere una cifra importante per il francese (magari intorno ai 40 milioni di euro). Molto dipenderà dalle prime mosse strategiche della nuova dirigenza: deve essere il direttore sportivo insieme all'allenatore a scegliere su quali giocatori puntare per iniziare il nuovo progetto. Maignan ha tutte le carte in tavola per essere uno dei punti focali anche per il futuro del Milan.

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