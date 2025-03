Milan, Jovic e Florenzi in scadenza: due destini opposti

Il Milan starebbe programmando il futuro del club. Giorgio Furlani, ceo rossonero, dovrebbe iniziare i colloqui per la scelta del direttore sportivo rossonero a partire dalla prossima settimana (qui quanto sappiamo noi). Dopodiché a cascata ci saranno tutte le decisioni sul futuro: allenatore, cessioni, rinnovi e acquisti. Sono infatti tantissimi i dubbi intorno ai rossoneri. In un focus, Tuttomercatoweb ha parlato della situazione rinnovi in casa rossonera. Ecco il punto su Luca Jovic e Alessandro Florenzi.